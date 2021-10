Incêndio em Sintra dado como dominado. Chamas obrigaram a evacuar casas

Fogo mobilizou cinco meios aéreos e perto de 200 bombeiros.

Incêndio de grandes dimensões em Almargem do Bispo

Cinco meios aéreos e perto de 200 bombeiros combateram esta quinta-feira um incêndio de grandes dimensões nas imediações do parque de campismo de Almornos, na freguesia de Almargem do Bispo, no concelho de Sintra. Pelo menos três casas foram evacuadas, por precaução, em Olelas.No local estão cerca de 185 operacionais. O incêndio em mato "foi dominado pelas 18h06", indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Fonte oficial disse aoque só ardeu mato.

Questionado sobre a existência de feridos, o CDOS de Lisboa assegurou que "não há qualquer tipo de vítima a registar".



No local está o serviço municipal de proteção civil, a GNR e a polícia municipal.

O fogo chegou a ter "duas frentes ativas" e mobilizar cerca de duas centenas de operacionais, apoiados por meia centena de veículos e cinco meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil.