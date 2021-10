Técnicas para furar confinamento, insultos e negacionismo em tribunal: As polémicas do juiz Rui Fonseca e Castro

Magistrado, que estava suspenso desde o início do ano, foi demitido pelo Conselho Superior de Magistratura.

O polémico juiz negacionista e anticonfinamento, Rui Fonseca e Castro, foi esta quinta-feira demitido de funções pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), que tomou a decisão por unanimidade. O magistrado fica também proibido de exercer qualquer atividade na Função Pública.



A demissão surge na sequência da suspensão de funções do juiz Rui Fonseca e Castro, não só por várias faltas injustificadas, mas principalmente por uma série de polémicas com as regras da Covid-19 que envolvem o magistrado, já que este encabeçou o movimento negacionista ‘Juristas pela Verdade’ e a página de Facebook ‘Habeas Corpus’, assim como organizou várias manifestações e protestos de grupos negacionistas da Covid. Rui Fonseca e Castro começou a ficar conhecido após dar conselhos, durante o confinamento, sobre como contornar as leis aplicadas nesse período.





