Juiz recomenda arquivamento do caso da alegada violação de Cristiano Ronaldo a Mayorga

O tribunal de Las Vegas recomendou o arquivamento do caso civil da alegada violação de Cristiano Ronaldo a

Kathryn Mayorga. O tribunal americano absolve o craque português das acusações feitas por Mayorga.Ronaldo negou sempre as acusações feitas pela modelo norte-americana e, agora, um juiz federal do Nevada, Daniel Albregts, emitiu mesmo uma recomendação para o arquivamento considerando que o caso baseou-se em documentos roubados. Albregts acusa ainda o advogado da norte-americana de "conduta inapropriada" e "má fé".

"Rejeitar o caso de Kathryn Mayorga apenas pela conduta inapropriada do advogado é um resultado duro, mas é infelizmente a única sanção apropriada para assegurar a integridade do processo judicial", apontou.A equipa jurídica de Mayorga pode ainda opor-se à recomendação do tribunal. A defesa tem 14 dias para contestar.O processo criminal em relação à alegação já havia sido indeferido pelo promotor distrital de Las Vegas.Recorde-se que Mayorga alega ter sido violada por Cristiano Ronaldo em 2009 num hotel em Las Vegas. Exigiu uma indemnização de mais de 64 milhões de euros pela "dor e sofrimento" causadas, acusa a modelo, pelo português.