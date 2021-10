TVI contrata família Carreira

Tony assinou com o canal há um ano mas, devido à morte da filha, anúncio só agora foi feito.

Tony Carreira assinou contrato de exclusividade com a TVI. O acordo foi celebrado em outubro de 2020, porém, fruto dos acontecimentos dramáticos da vida do cantor, com a morte da filha, só agora foi tornado público.

Esta é a primeira vez que o artista assina exclusividade e é também a estreia da estação de Queluz de Baixo num acordo com um artista musical.