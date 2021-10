Crianças imitam jogos da série 'Squid Game' e quem perde... é agredido

Série coreana está a ser aclamada pela crítica.

Crianças de 11 e 12 anos da escola municipal de Erquelinnes Béguinage Hainaut, na Bélgica, estão a reproduzir os jogos da série coreana 'Squid Game' nos intervalos das aulas. À semelhança do que acontece na série, em que os jogadores são mortos se perderem os jogos, as crianças agridem fisicamente o colega que perder.

O alerta foi lançado pela escola depois de ter verificado alguns episódios violentos.



"Caros pais, provavelmente já ouviram falar da série Squid Game", escreveu a escola municipal no Facebook, esta terça-feira. "Na série, as personagens participam em jogos infantis e se perderem são eliminadas", avançou o estabelecimento de ensino numa publicação na sua página do Facebook.



A escola acrescentou ainda que, embora os jogos sejam permitidos, a violência não é, alertando para a aplicação de medidas disciplinares caso as crianças continuem a bater nos colegas. "Estamos muito vigilantes de modo a não permitir mais brincadeiras com este jogo prejudicial à saúde e perigoso! Contamos com o vosso apoio [dos pais] e colaboração de modo a consciencializar os vossos filhos das consequências que esta situação pode ter", pode ainda ler-se na carta.