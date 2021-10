Parecer jurídico considera "inconstitucional" fixação de margens máximas nos combustíveis

Estudo da Deloitte alerta para os "riscos" para o regular funcionamento do setor e "impactos" no consumidor.

Um parecer jurídico divulgado esta sexta-feira pela Apetro considera "inconstitucional" a fixação pelo Governo de margens máximas na comercialização de combustíveis e um estudo da Deloitte alerta para os "riscos" para o regular funcionamento do setor e "impactos" no consumidor.

Em causa está a proposta de lei n.º 109/XIV/2.ª (GOV), cujo texto final foi hoje aprovado na Assembleia da República e que "altera o regime jurídico vigente no sentido de habilitar o Governo a intervir com a fixação de margens máximas em todas as componentes das cadeias de valor de gasolina e gasóleo simples e de GPL engarrafado".





De acordo com o Governo, autor da proposta hoje aprovada em plenário, o objetivo é permitir ao executivo limitar as margens na comercialização de combustíveis por portaria, caso considere que estão demasiado altas "sem justificação".