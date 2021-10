Homem cai do 9º andar de um arranha-céus para cima de um carro... e sobrevive

“Ele queria morrer, mas Deus tinha outra coisa em mente”, disse uma das testemunhas.

Um homem caiu do 9º andar de um arranha-céus em New Jersey, nos Estados Unidos, esta quarta-feira, e 'aterrou' em cima de um carro, tendo sobrevivido "milagrosamente", de acordo com funcionários do edifício e uma testemunha.

"Eu ouvi um grande estrondo e nem pensei que fosse uma pessoa no início", relatou Christina Smith ao The Post. "A janela traseira do carro partiu-se e o homem deu um salto e começou a gritar. O braço dele estava todo torcido".

Ao cair em cima de um BMW Beemer 330i preto que estava estacionado junto ao edifício, o homem levantou-se e perguntou: "O que aconteceu?".

A testemunha ligou imediatamente para os serviços de emergência médica e o homem foi levado para um hospital de ambulância. Segundo a porta-voz de Jersey City, Kimberly Wallace-Scalcione, a vítima estava em estado crítico esta quinta-feira.

O homem não trabalhava dentro do prédio e não se sabe porque é que estava lá, segundo o relato de alguns trabalhadores e testemunhas. Além disso, recusou-se a dar o nome à polícia e não quis cooperar com as investigações.

"Ele queria morrer, mas Deus tinha outra coisa em mente", disse Mark Bordeaux, que trabalha no prédio.

Em novembro de 2019, um menino de 7 anos do Bronx, nos EUA, também sobreviveu a uma queda de nove andares do apartamento onde vivia, mas depois acabou por morrer na sequência dos ferimentos.