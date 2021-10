Morreu último dos irmãos centenários do livro do Guinness

Alberto Andrade tinha 109 anos.

Morreu na sexta-feira, aos 109 anos, em São Miguel do Souto (Santa Maria da Feira), Alberto Andrade, o último dos irmãos centenários do livro de recordes do Guinness.





"Alberto Andrade partilhou uma longa vida, marcada pela cumplicidade e união familiar", com o irmão Albano Andrade, que a 29 de junho deste ano, morreu com 111 anos, divulgou a Câmara de Santa Maria da Feira.

Os dois irmãos foram reconhecidos pelo Guinness como "os irmãos mais velhos do Mundo".

O funeral realiza-se esta segunda-feira, pelas 16h00, em São Miguel de Souto.