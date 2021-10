Caixão selado encontrado em mata em Santo Tirso

Achado macabro foi feito por populares que passeavam junto ao local.

Foi encontrado um caixão completamente selado por volta das 19h00 deste sábado, numa zona de mato, junto à rua Alto das Cobras, em São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

O achado macabro foi feito por populares que passeavam junto ao local e que chamaram de imediato a GNR de Vila das Aves.

O caixão acabou por ser aberto ao início da madrugada na presença do delegado de saúde, com a ajuda dos Bombeiros da Vila das Aves. No interior encontrava-se o cadáver de um cão.