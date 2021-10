Condutora entrega-se às autoridades após atropelar duas pessoas no IC19 na Amadora

Vítimas estavam na berma devido a uma viatura avariada.

Duas pessoas foram atropeladas na manhã de hoje no IC19, junto ao hospital Amadora-Sintra, tendo o condutor fugido do local sem prestar qualquer auxílio às vítimas.



Segundo fonte do Comando de Lisboa da PSP, o atropelamento ocorreu pelas 8h25, no sentido Sintra-Lisboa.

Os dois homens estavam na berma devido a uma viatura avariada. Tratam-se do condutor desse automóvel e o funcionário do reboque, que foram colhidos e tiveram de ser levados ao hospital devido aos ferimentos sofridos.

A condutora entregou-se esta tarde na esquadra da PSP.