E se pudesse trabalhar só quatro dias por semana? Bélgica vai discutir a proposta

E se pudesse trabalhar quatro em vez dos habituais cinco dias? A proposta não é nova e há já vários países a estudarem a hipótese.A Bélgica é o mais recente país a discutir a proposta de encurtar a semana de trabalho integral de cinco para quatro dias.

De acordo com o The Brussels Time, o projeto, apresentado pelo partido liberal, pretende flexibilizar a jornada de trabalho. Ou seja: os trabalhadores continuariam a trabalhar entre 38 e 40 horas, mas distribuídos por quatro dias ao invés dos habituais cinco, numa tentativa de aumentar os dias de trabalho para 9,5 horas.Em declarações ao VTM News, Meyrem Almaci, presidente do Partido ecologista, sublinha que a escolha é dos funcionários e que parte deles a organização da sua vida.