Professora de 40 anos envia imagens sexuais para menores

Mulher fazia amizade com adolescentes através das redes socias.

Uma professora norte-americana enviava fotografias suas não consensuais de cariz sexual, em que surgia nua, a rapazes adolescentes com idades entre os 13 e 14 anos.

Jennifer Arnold, de 40 anos, foi detida na sequência da denúncia feita pelas vítimas mas já se encontra fora da cadeira, após ter pago uma fiança de 10 mil dólares.

Os adolescentes não foram seus alunos nem estiveram muito tempo em contacto com a mulher, no entanto, foi o suficiente para falarem com as autoridades sobre o seu desconforto quanto à situação.

Segundo o canal de notícias norte-americano KTUL, a mulher fazia amizade com adolescentes através das redes socias e depois tentava manipulá-los para receber o mesmo tipo de imagens da parte deles.

As autoridades que investigam o caso revelaram à KTUL que Jennifer "ofereceu-se para enviar fotografias sexuais a outro menino de 15 anos e também solicitou fotos dele".

As vítimas da professora não enviaram imagens suas, tendo cessado o contacto com a mulher.