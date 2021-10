Mulher compra t-shirt na Primark e descobre que pertencia a um... homem morto

Etiqueta tinha o nome de um homem que teria morrido num hospital na Escócia.

Uma mulher ficou perplexa ao perceber que a

Primark

lhe vendeu a "t-shirt de um homem morto", depois de descobrir uma etiqueta com o nome de um homem que teria morrido num hospital na

Escócia

.

Carrie Sloan comprou a t-shirt branca por cerca de 1,70 euros em maio deste ano numa loja da retalhista Primark em Princes Street, Edimburgo. A mulher descobriu depois que a t-shirt tinha uma etiqueta com o nome "Thomas Hay" e as palavras

impressas.



"Na altura não pensei muito sobre isso", disse Carrie num vídeo que publicou no Tiktok. "Achei que alguém tivesse simplesmente devolvido a t-shirt à Primark e eu tive a infelicidade de comprá-la."

Só recentemente quando alguns amigos de Carrie viram a etiqueta é que decidiram pesquisar o nome no Google e fizeram a descoberta 'macabra', avançou o jornal Independent.



No vídeo que publicou no Tiktok é possível ver uma captura de tela dos resultados do Google, que mostravam um anúncio de obituário de um homem chamado Thomas Gray Hay, que morreu a 8 de março de 2020 no Hospital Fraserburgh.



"Só quero saber por que é que a Primark me vendeu uma t-shirt de um homem morto e o que é que eu faço com ela", questionou Carrie no final do vídeo, acrescentando que nunca tinha estado em Fraserburgh.



O vídeo foi visto mais de 158 mil vezes no TikTok e chamou a atenção de outros utilizadores da plataforma que ficaram intrigados com a situação.