“Vamos enviar contratos ao Ministério Público”: Pinto da Costa reage à notícia da CMTV

Em causa está investigação aos negócios entre o FC Porto e o clube brasileiro Tombense.

Após a CMTV noticiar em primeira-mão, no programa Pé em Riste, a investigação do Ministério Público aos negócios que envolvem o FC Porto e o clube brasileiro Tombense Futebol Clube, por alegadas irregularidades, Pinto da Costa reagiu e garantiu que "não há nada de estranho", na ligação entre os dois clubes.

Em causa estão vários negócios com o clube de Minas Gerais, que joga na terceira divisão do futebol brasileiro, e que foi quem vendeu Evanilson aos dragões. Esse é um dos negócios sob investigação, que tenta apurar se houve comissões milionárias.

O presidente dos dragões garantiu que todas as transferências feitas recentemente com o emblema brasileiro - Evanilson, João Marcelo, Caíque e Wesley – foram feitas segundo os trâmites legais e foi mais longe, disponibilizando-se a ajudar na investigação: "Vamos enviar os contratos ao Ministério Público", garantiu Pinto da Costa.

"O Evanilson foi comprado ao Tombense, porque era do Tombense, mas estava emprestado ao Fluminense. Foi com o Tombense que o FC Porto negociou, num contrato claríssimo, que frisa que o jogador rescindiu no Fluminense para vir para o FC Porto. Os outros jogadores, o João Marcelo, o Caíque e o Wesley, vieram a custo zero, por empréstimo, sem qualquer comissão. Vão apenas custar estadia aqui e ordenado", garantiu Pinto da Costa.



Pinto da Costa rejeita assim qualquer suspeita de comissões de empréstimo nos negócios com o clube brasileiro: "Não envolveu comissão de empréstimo seja para quem for. Vamos enviar contratos ao Ministério Público para, se for verdade, não perderem tempo e confirmarem a veracidade do documento e que todas as transferências foram feitas legalmente".