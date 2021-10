Homem espanca e atira jovem a poço após insinuação sexual em Estarreja

Carlos Fonseca marcou encontro com Augusto Pereira, de 26 anos. Vítima morreu afogada.

Carlos Fonseca, de 35 anos, conhecido por ‘Coca-Cola’, iniciou conversa com Augusto Pereira, de 26, na rede social Facebook, na internet, no início de abril deste ano. Trocaram mensagens e combinaram encontrar-se. Foram ambos de bicicleta até Pardilhó, Estarreja, e, num terreno agrícola, numa zona escura e desabitada, o jovem terá insinuado ao arguido que pretendia ter com ele contactos sexuais.