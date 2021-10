Aluna acusa diretor de escola na Maia de assédio sexual

Atividades no estabelecimento foram suspensas.

Uma aluna da Salto International Circus School, na Maia, acusou o diretor da escola de assédio sexual e as atividades no estabelecimento estão suspensas.A queixa foi apresentada em fevereiro pela jovem alemã, de 24 anos. Na altura, disse que o diretor fazia piadas, comentários e teve comportamentos impróprios, como tocar-lhe no rabo.A jovem já foi ouvida no decorrer do processo e, em setembro, foi criada uma página nas redes sociais a denunciar este caso e a dar conta de relatos de outras jovens que frequentavam a escola.A Federação Europeia de Escolas Profissionais de Circo suspendeu as atividades naquele estabelecimento.Ao, o diretor diz esperar que a Justiça faça o seu trabalho e refutou todas as acusações.