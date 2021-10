Imagens confirmam que cães resgatados em La Palma "estão bem"

São as primeiras imagens divulgadas pelo grupo responsável pelo resgate.

Os cães que foram resgatados na sequência da erupção do vulcão em La Palma , pelo misterioso grupo "Equipa A", estão bem, confirmou um vídeo enviado pelos atuais cuidadores dos animais. O vídeo dos seis cães resgatados foi enviado para a redação da revista Jara y Sedall.

Apesar do ato heroíco, os atores do resgate podem ser fortemente penalizados por terem contornado as medidas de segurança. As multas que podem enfrentar são a principal motivação que os leva a preservar as suas identidades.



Recorde-se que na madrugada do último domingo, dia 16 de outubro, os cães de um caçador lesado pela lava em La Palma foram resgatados por um grupo anónimo. Apesar do resgate,, estava marcada uma operação de salvamento com recurso a drones para retirar os animais que estavam cercados pela lava do vulcão.