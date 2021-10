Sporting vence Moreirense e iguala FC Porto na liderança da I Liga

Leões venceram por 1-0. Coates marcou na primeira parte o único golo da partida.

O Sporting igualou este sábadoo FC Porto na liderança provisória da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense, por 1-0, em jogo da nona jornada.

Coates marcou, aos 16 minutos, o único golo da partida e deu o triunfo ao Sporting, que passa a somar 23 pontos, os mesmos do FC Porto e mais dois do que o Benfica, que apenas joga no domingo.

O Moreirense, que apenas tem uma vitória no campeonato, mantém-se no 14.º lugar, com sete pontos.