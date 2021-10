Morreu homem colhido por carro enquanto seguia de trotinete para o trabalho em Lisboa

Amigos e família defendem que Eduardo Alexandre Caetano era um condutor responsável e seguia "na sua mão e rente ao passeio".

O homem de 34 anos que, no dia 15, foi atropelado por um carro quando seguia de trotineta na Avenida da Índia, em Lisboa, sendo projetado com violência para a linha do comboio, morreu no hospital. Amigos e família defendem que Eduardo Alexandre Caetano era um condutor responsável e seguia "na sua mão e rente ao passeio", numa trotineta própria para circular nas estradas. Usava esse veículo para se deslocar para o emprego, porque "não tinha transportes para casa e, se levasse carro, gastava muito dinheiro em estacionamento", disse o pai ao