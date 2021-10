Filme “caótico” e sem segurança acabou em morte às mãos de Alec Baldwin

Gravações de ‘Rust’ ficaram marcadas, desde o início, por várias falhas de segurança.

fundo para ajudar família da vítima



jornalistas invadem rancho das filmagens



As gravações de ‘Rust’ ficaram marcadas, desde o início, por várias falhas de segurança. O acidente que custou a vida à diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, deixou todos em choque, mas sabe-se agora que não foi a primeira vez que houve problemas com armas no decorrer das filmagens. Segundo a ‘Variety’, os bastidores eram um lugar “caótico” e “sem segurança”. Elementos do International Alliance of Theatrical Stage Employees Union (IATSE) abandonaram o filme, que começou a ser rodado a 6 de outubro no Bonanza Creek Ranch, perto de Sante Fé (Novo México), depois de dias a alertarem para várias falhas nos procedimentos de segurança ligados às armas e, também, aos protocolos contra a Covid-19.O tiroteio fatal terá ocorrido cerca de seis horas após a saída dos membros sindicalizados da equipa. Hutchins e um operador de câmara foram os únicos que permaneceram no local.No meio de toda esta confusão, Alec Baldwin, de 63 anos, recebeu a indicação de que a arma que ia usar na próxima cena estava descarregada. Segundo um documento judicial, um dos assistentes de realização gritou “cold gun” (“arma fria”), expressão que sugere que a pistola não tem balas. Pouco depois, Alec Baldwin puxou o gatilho e matou, acidentalmente, a colega e deixou o realizador Joel Souza ferido (que entretanto já teve alta hospitalar).Foi criado um fundo para ajudar a família de Halyna Hutchins, que deixou o marido, Matthew, e um filho de nove anos. Até agora, a campanha já angariou mais de 50 mil euros.Logo após o acidente fatal, várias equipas de jornalistas invadiram o Bonanza Creek Ranch. O caso deverá obrigar a mudar todo o protocolo de segurança em torno das armas de adereço.A mulher de Alec Baldwin, Hilaria, 36 anos, deixou Nova Iorque com os filhos assim que soube do acidente que envolveu o marido. O casal tem seis filhos: Carmen Gabriela, oito, Rafael, seis, Leonardo, cinco, Romeo, três, Edu, um, e Lucía, oito meses. O ator é ainda pai de Ireland, de 26, com Kim Basinger.Hailey Bieber, mulher do cantor Justin Bieber e sobrinha de Alec Baldwin, prestou condolências à família da vítima e fez questão de apoiar o tio neste momento difícil. “É uma verdadeira tragédia. Estou absolutamente com o coração partido por todos os envolvidos”, disse.Alec Baldwin e a família refugiaram-se na sua propriedade nos Hamptons, no estado de Nova Iorque, para ultrapassar todo este pesadelo longe dos olhares indiscretos. A casa, construída no século XVIII, foi recuperada e adquirida pelo ator em 1995. O casal também tem um apartamento em Manhattan.