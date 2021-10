Programa de distribuição de trigo para combater fome lançado pelos talibãs no Afeganistão

Campanha prevê a distribuição de 66 mil toneladas de trigo em troca de trabalho de dezenas de milhares de homens.

Os talibãs, no poder no Afeganistão, lançaram este domingo um programa para combater a fome e a pobreza no país, que prevê a distribuição de 66 mil toneladas de trigo em troca de trabalho de dezenas de milhares de homens.

"Começamos hoje com um programa para prevenir a pobreza, a fome e a crise alimentar no país", afirmou o ministro da Agricultura, Abdul Rahman Rashid, numa conferência de imprensa em Cabul.