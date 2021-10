Jovem morre e 15 pessoas ficam feridas em violenta colisão na Batalha

Acidente entre um automóvel e um autocarro. Mais de 40 operacionais mobilizados.

de Medicina Legal de Leiria para ser autopsiado.



Uma violenta colisão entre um automóvel e um autocarro na tarde deste domingo provocou um morto e 15 feridos no IC2, na Batalha.Para o local do acidente foram mobilizados mais de 40 operacionais apoiados por 19 viaturas.O alerta foi dado às 17h11.A vítima mortal é o condutor do automóvel, um jovem de 19 anos. Morreu no local e o corpo foi transportado para o InstitutoSegundo apurou a, o autocarro transportava cerca de 36 turistas de nacionalidade italiana com idades que rondavam os 60 anos.Dos feridos, 13 são passageiros italianos. Os outros dois são o motorista e a guia turística, com nacionalidade portuguesa.Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Leiria.