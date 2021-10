Quatro carros destruídos em incêndio em Odivelas

PJ investiga agora as circunstâncias do incidente.

Quatro carros ficaram destruídos num incêndio que ocorreu na madrugada deste domingo na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas.Os Bombeiros de Odivelas extinguiram as chamas, não havendo registo de feridos.No local esteve ainda a PSP.A PJ investiga agora as circunstâncias do incidente.