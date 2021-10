Empresário detido após agredir PSP do Porto. Agente precisou de tratamento hospitalar

Empresário, de 34 anos, foi notificado para se apresentar junto das autoridades judiciais esta segunda-feira.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, ao início da manhã este domingo, um homem, de 34 anos, por agredir um agente da polícia no Porto."O homem encontrava-se a interferir com as diligências policiais que estavam a ser desenvolvidas por elementos policiais afetos à Divisão de Trânsito2, disseram as autoridades, em comunicado. No momento em que o agente Quando o agente procedeu "às medidas de polícia tendentes a garantir o cumprimento da missão policial, foi agredido pelo empresário", explixou aquela força de segurança.O empresário e residente em Vila Nova de Gaia foi detido e notificado para se apresentar junto das autoridades judiciais esta segunda-feira.O agente agredido necessitou de receber tratamento hospitalar.