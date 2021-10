Três mortos e 829 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 11 doentes internados em enfermaria. Em UCI estão agora 62 pessoas.

Três pessoas morreram vítimas de Covid-19 e há mais 829 casos confirmados da doença, segundo o relatório da DGS desta terça-feira.O número de casos ativos baixou consideravelmente esta terça-feira, há mais 1284 doentes recuperados da Covid-19.A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de novos casos nas últimas 24 horas, com 283 infeções. No Norte verificaram-se 216 novos casos.Os internamentos voltaram a subir esta terça-feira, há mais 11 casos, num total de 301 doentes em enfermaria. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 62 pessoas, mais três que ontem.A incidência a nível nacional está nos 92,4 casos por 100 mil habitantes. O R(t) situa-se agora nos 1,06 a nível nacional.