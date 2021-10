'Vespa' com 300 quilos desaparece em Lisboa

Estava há 17 anos na Avenida Infante Santo, em Lisboa, onde foi colocada para assinalar os 50.º aniversário do Vespa Clube de Lisboa.

O mítico símbolo do Vespa Clube de Lisboa – uma estátua feita em bronze e que pesa mais de 300 quilos – foi roubado da avenida Infante Santo, Lisboa. Estava há 17 anos naquele local, junto à antiga sede, onde foi colocada para assinalar os 50.º aniversário do clube que reúne apaixonados pela célebre scooter italiana.

O furto terá ocorrido na madrugada de terça-feira e já foi participado às autoridades. A questão é como foi levada sem que ninguém se apercebesse uma vez que para se colocada na base onde estava foi preciso, em 2004, um guindaste. Na altura, custou três mil euros.

"Hoje tomámos conhecimento do desaparecimento da estátua Vespa, evocativa dos 50 Anos do Vespa Clube de Lisboa, junto à nossa antiga sede, na Av. Infante Santo, tendo sido alertados para esse facto pela Junta de Freguesia da Estrela. Participámos o desaparecimento às autoridades policiais e solicitamos a todos os que possam ter alguma informação que a encaminhem para a Polícia de Segurança Pública ou nos enviem mensagem através do endereço info@vespaclubelisboa.pt", apela o grupo nas redes sociais.