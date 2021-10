Militantes que apoiam Paulo Rangel reúnem assinaturas para Conselho Nacional Extraordinário

Cerca de 13 distritais do PSD, entre as quais, Viseu, Braga, Coimbra e Lisboa estão envolvidas.

Neste momento o Congresso está marcada para 13 a 15 de janeiro.

Segundo apurou o CM, a iniciativa não foi feita por Paulo Rangel, candidato à liderança do partido, mas pelas distritais que o apoiam.