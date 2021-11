Pilotos que morreram a combater fogo no Gerês não se salvaram por apenas 150 metros

Canadair ‘preso’ em vale não conseguiu passar escarpa.

Ao verem que não passavam o topo da montanha, com o avião Canadair carregado de água acabada de abastecer na Barragem do Lindoso para combater um fogo no Gerês, mesmo na fronteira entre Portugal e Espanha, os dois pilotos fizeram o que podiam: motores ao máximo, mistura de combustível rica e, a instantes da colisão que matou no local Jorge Jardim, de 65 anos, largaram a água. Mas isso não evitou o embate, já a baixa velocidade e primeiro de cauda, a apenas 150 metros do topo da escarpa.

Saiba mais no Correio da Manhã