Família lucra 369 mil euros com trabalho escravo no Porto

Trabalhadores dormiam em pocilga e curral e comiam ossos de frango e barbatanas de bacalhau.

Fechados num curral e numa pocilga, os 14 trabalhadores eram forçados a ingerir ossos de frango e barbatanas de bacalhau às refeições. Selecionadas para serviços agrícolas em Espanha, as vítimas viveram um verdadeiro terror, sobrevivendo em condições desumanas - não recebiam as quantias acordadas para salário, sendo consecutivamente ameaçadas, agredidas e impedidas de regressar a Portugal. Os recrutadores, um casal e um filho, foram agora formalmente acusados, no Porto, por 19 crimes de escravidão. Lucraram 369 mil €, entre 2011 e 2016, com trabalhos forçados.

