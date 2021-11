Incêndio em padaria na Baixa da Banheira

Fogo teve início numa panificadora.

Um incêndio numa panificadora, que se estendeu ao primeiro piso do edifício, onde há uma habitação, está desde as 09h47 a ser combatido por 35 bombeiros apoiados por 14 viaturas, na Baixa da Banheira, concelho da Moita.

De acordo com a Proteção Civil, o fogo no primeiro andar foi extinto pelas 11h00, mas os bombeiros continuam a combater as chamas na padaria.