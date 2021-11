Juiz confirma que mandados de captura de João Rendeiro são válidos

Ex-banqueiro está fugido da Justiça desde o final de setembro.

João Rendeiro está fugido da Justiça desde o final de setembro. Na sequência de uma viagem a Londres, o ex-banqueiro escapou para um país terceiro, para não ser preso em Portugal.





Recorde-se que o ex-banqueiro foi condenado a pena de prisão efetiva em três processos relacionados com o caso BPP.

O juiz Nuno Dias Costa veio agora confirmar a validade dos mandados de captura do ex-banqueiro.Segundo o despacho a que oteve acesso, "mantém-se a certificação do trânsito em julgado da decisão final proferida relativamente ao arguido João Manuel Oliveira Rendeiro e, consequentemente, a emissão de mandado de detenção do mesmo".