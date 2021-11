Homem atropelado na avenida de Ceuta em estado crítico

Acidente ocorreu numa zona em obras, que obriga quem circula na zona a mudanças da faixa de rodagem.

Um homem foi atropelado ao final da tarde desta quinta-feira, na avenida de Ceuta. Segundo fonte da PSP de Lisboa, a vítima está em estado crítico e a receber assistência no local.O atropelamento ocorreu numa zona em obras, que obriga quem circula na zona a mudanças da faixa de rodagem.O acidente aconteceu pelas18h15, junto à ETAR, no sentido Norte-Sul. No local estão operacionais dos Sapadores de Lisboa, INEM e PSP.