Sara Sampaio perde 50 mil euros com venda de apartamento

Modelo comprou casa em Nova Iorque por 3 milhões de euros mas está agora a vendê-la por 2,95 milhões.

Sara Sampaio colocou o seu apartamento de East Village, Nova Iorque, à venda por 2,95 milhões de euros. A viver em Los Angeles, a modelo portuguesa de 30 anos decidiu desfazer-se do imóvel que comprou, em 2018, por 3 milhões de euros, prevendo, assim, um prejuízo de 50 mil euros. Sara Sampaio já tinha colocado esta mesma casa no mercado, no ano passado, por 3,3 milhões de euros, mas não conseguiu vendê-la.

Saiba mais no Vidas