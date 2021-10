Menino de nove anos morre após ser raptado em parque infantil em Espanha. Suspeito detido

A Guarda Civil espanhola prendeu um homem de 54 anos suspeito de ter matado um menino de nove anos em Lardelo, na comunidade de La Rioja, em Espanha. Alegadamente a criança foi persuadida pelo homem num parque infantil.

As autoridades encontraram a criança em estado "muito grave e inconsciente" perto da casa do homem de 54 anos, Francisco Javier A. L. de C, que já tinha antecedentes criminais.