Edifício do século XVII desaba em Castelo de Paiva

Parte da estrutura da casa senhorial da Quinta da Boavista desabou, esta tarde de sexta-feira, em Castelo de Paiva.Não há registo de feridos na sequência da queda do muro.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para a queda do muro, na rua Dom José Arrochela.O trânsito processa-se de forma condicionada por causa dos detritos.A Quinta da Boavista, construída no século XVII, é património do concelho de Castelo de Paiva. Foi nesta casa que nasceu, em 1848, o primeiro Conde de Castelo de Paiva, Martinho José Pinto de Menezes Sousa e Melo de Almeida Correia de Miranda Montenegro Pamplona de Vasconcelos Pereira de Bulhões.