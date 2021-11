Praxes e bares: Jovens são a maior parte de novos casos de Covid-19 em Portugal

Pelo menos 875 pessoas com idades entre os 20 e os 29 anos ficaram infetadas nos últimos sete dias.

O aumento de contágios nos últimos sete dias de Covid-19 resulta de mais jovens com idades entre os 20 e os 29 anos estarem infetados. Os especialistas acreditam que este crescimento se deve aos ajuntamentos nas praxes, bem como a uma maior presença em discotecas e em bares.





O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica mais 5513 novos casos por comparação com o boletim de dia 24 de outubro. Por faixas etárias, a maior subida foi no grupo entre os 20 e os 29 anos, com 875 novos casos. Seguindo-se o grupo dos 40 aos 49 anos com 802 novos casos.



Segundo o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, a subida é justificada por "uma maior socialização dos jovens, nomeadamente em bares e discotecas e também nas praxes académicas". O maior aumento registou-se na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, em grande parte estudantes universitários. Carmo Gomes adianta ainda que "os novos casos nesta faixa etária estavam a subir, mas que agora estabilizaram". Os jovens representam, contudo, "o grupo com mais alto risco de infeção", diz o epidemiologista.





O último relatório da vacinação indica que na faixa etária dos 18 aos 24 anos, 696 mil pessoas têm a vacinação completa, representado 89% dos 782 mil jovens destas idades. No global, 8 862 628 (cerca de 86%) dos portugueses já têm a vacinação completa.

Médicos exigem terceira dose



O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) exige que os profissionais de saúde recebam a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A decisão é justificada por serem "os profissionais de saúde os vacinados com maior probabilidade de terem uma baixa da imunidade conferida pela vacinação, independentemente de idades e de comorbilidades, porque são os vacinados há mais tempo". O SIM classifica de "irresponsabilidade" a falta de uma decisão nesse sentido.