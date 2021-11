Nuno Espírito Santo despedido do Tottenham

Treinador português deixa o Tottenham apenas quatro meses depois de ter assumido a liderança dos spurs.

Nuno Espírito Santo foi despedido esta manhã. O treinador português deixa o Tottenham apenas quatro meses depois de ter assumido a liderança dos spurs.

O clube emitiu um comunicado a dar conta da saída do técnico e dos seus adjuntos, Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias.

O italiano Fabio Paratici, diretor desportivo do Tottenham, explicou brevemente a situação: "Sei o quanto o Nuno e a sua equipa queriam ser bem sucedidos e lamento termos tido de tomar esta decisão. O Nuno é um cavalheiro e vai ser sempre bem-vindo aqui. Queremos agradecer-lhe, a ele e a toda a sua equipa técnica, bem como desejar-lhes o melhor para o futuro."



A derrota frente ao Manchester United, no último sábado, acabou por sentenciar o destino de Nuno Espírito Santo, que deixa a equipa no 8.º lugar da Premier League, com cinco vitórias e cinco derrotas, em 10 jogos.