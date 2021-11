Greta Thunberg diz aos líderes mundiais na COP26 o que podem fazer com a crise climática

Ativista de 18 anos entoou cântico de protesto contra a falta de ação dos governantes durante manifestação.

A ativista Greta Thunberg juntou-se na segunda-feira a uma multidão de manifestantes para cantar que os líderes mundiais "podem enfiar a sua crise climática no rabo."



Em Glasgow, na Escócia, onde se realiza a 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26), a ativista de 18 anos tem criticado a falta de ação dos líderes mundiais para lidar com a emergência climática.





Greta Thunberg aproveitou ainda o momento para dizer que "dentro da COP", os líderes "são apenas políticos e pessoas no poder que fingem levar o futuro a sério."A ativista partilhou alguns momentos da manifestação na rede social Twitter e aproveitou para deixar claro que enquanto estiver em Glasgow continuará sempre a participar em grandes protestos.