"Prefiro ser criticado por ter feito isso a ser criticado por omissão": Marcelo sobre aviso de dissolução do Parlamento

Presidente da República disse que "deve demorar" na quinta-feira para falar ao País, quando anunciar a decisão final.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse esta terça-feira que é "fundamental ouvir os conselheiros de Estado" na quarta-feira para decidir sobre a dissolução da Assembleia da República e posterior marcação de eleições antecipadas.Em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa revela ainda que sempre fez "alertas" e foi subindo os avisos para que os portugueses não o criticassem por não ter avisado o que estaria em causa com o chumbo do Orçamento do Estado."Prefiro ser criticado por ter feito isso [avisar os partidos sobre a possível dissolução do Parlamento] a ser criticado por omissão", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa avisa ainda que "deve demorar" na quinta-feira para falar ao País, quando anunciará a decisão final que tomou com os Conselheiros acerca da dissolução do Parlamento e da marcação de eleições.Em declarações aos jornalistas, o Presidente disse também que existiram "dois anos" em que os partidos estiveram de acordo face à votação do Orçamento do Estado e lamenta que "no terceiro ano" não tenha sido possível sequer chegar a acordo na votação."Encontro-me sem dramas e de cabeça fria a tentar encontrar uma solução que seja boa para os portugueses", concluiu Marcelo Rebelo de Sousa.