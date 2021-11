Aerossóis sulfato do vulcão de La Palma atingem Açores

IPMA prevê que possa ocorrer um aumento das concentrações de dióxido de enxofre à superfície.

O arquipélago dos Açores vai ser atingido por aerossóis sulfato com origem nas emissões do vulcão de La Palma, na Ilha das Canárias, divulgou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo os resultados do Serviço de Monitorização Atmosférica do programa Copernicus, "verifica-se uma intrusão de partículas de aerossol sulfato na região dos Açores".

Prevê-se que possa ocorrer um aumento das concentrações de dióxido de enxofre à superfície. "Com a região a ser afetada pela passagem de uma superfície frontal com ondulações e a previsão de ocorrência de precipitação, a atual massa de ar deverá ser substituída ao mesmo tempo que a remoção húmida do aerossol se verifica", alertou o IPMA.

Este fenómeno causa uma redução de visibilidade semelhante à que ocorreu nos passados dias 29 e 30 de setembro nos Açores. Contudo, o IPMA prevê que a situação atmosférica fique normalizada em todo o arquipélago a partir da madrugada de quinta-feira, dia 4 de novembro.