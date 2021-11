André Villas-Boas diz que o que se passou no Benfica foi "escandaloso"

Técnico diz que "adeptos benfiquistas estão altamente expectantes, porque a anterior liderança deu uma serie de resultados desportivos importantes ao clube".

O treinador português André Villas-Boas classificou de "escandaloso" o que passou recentemente no Benfica, com a detenção do então presidente Luís Filipe Vieira, sem, no entanto, especificar o que queria dizer com o termo: "Basta ver o estado da política atual e o estado e caos e corrupção que está ligado à política e ao desporto".

O técnico, que já passou por Inglaterra, Rússia, China e França, considerou que os "adeptos benfiquistas estão altamente expectantes, porque a anterior liderança deu uma serie de resultados desportivos importantes ao clube".

André Villas-Boas falou também sobre a relação com José Mourinho, com quem protagonizou uma zanga pública quando ambos trabalharam juntos na equipa técnica do Inter de Milão.

"Já nos cruzamos em Inglaterra, eu no Tottenham e ele no Chelsea, e cumprimentámo-nos. Há uma história que nos une, mas não mantemos contacto porque também há coisas que nos separam", afirmou.

Na Web Summit, Villas-Boas defendeu a importância da motivação nos jogadores de futebol, e a necessidade de as equipas técnicas lhes fornecerem ferramentas para lidarem com a pressão, e assumiu a vontade de continuar ligado à modalidade, tanto como treinador, como em outras funções de gestão.

"O futebol é a minha profissão e o meu futuro, estou muito interessado na gestão. O desporto automóvel é a minha paixão", afirmou o técnico, que já participou no Rali Dakar e no Rali de Portugal.

A Web Summit decorre até quinta-feira em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido 'online' e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.