Gouveia e Melo realça "retórica de guerra" no processo de vacinação

"É uma guerra com um vírus mortífero e não se pode ser neutral com um vírus, disse o vice-almirante na Web Summit.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo enfatizou esta terça-feira a importância da adoção de uma retórica belicista no combate à pandemia de covid-19 enquanto coordenador do processo de vacinação, numa sessão de perguntas e respostas na Web Summit.

Presente pela primeira vez na cimeira tecnológica, que regressou este ano a um modelo presencial a Lisboa, o responsável da extinta 'task force' atraiu mais de uma centena de curiosos para a sua sessão e confessou-se algo "cansado" dos elogios pelo seu trabalho, que recusou ser obra de apenas "um homem", partilhando os louros do processo com a "comunidade".

"Penso que o aspeto mais difícil foi comunicar para ter toda a gente alinhada [com o processo de vacinação]. Usei uma retórica de guerra em que o vírus era o inimigo, em que ou a pessoa estava connosco ou com o vírus. Penso que este plano de comunicação foi importante para as pessoas perceberem que não podiam ficar em casa sem vacinação", frisou, sublinhando: "Isto é uma guerra com um vírus mortífero e não se pode ser neutral com um vírus".