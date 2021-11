Panda em vias de extinção nasce no Jardim Zoológico em Lisboa

Cria de Panda-vermelho, com seis meses, já pode ser vista pelos visitantes.

Um panda de uma das espécies mais ameaçadas do mundo nasceu no Jardim Zoológico de Lisboa.Agora, com seis meses de idade, a cria de Panda-vermelho em vias de extinção já pode ser vista pelos visitantes, anunciou o Zoo.O animal tem uma pelagem densa e uma cauda longa que lhe permite adaptar-se a ambientes frios, "como as florestas de montanha entre a China e o Nepal". Alimenta-se, maioritariamente, de folhas de bambu e pode ser encontrado na copa das árvores.Esta espécie está classificada como "em perigo" pela União Internacional para a conservação da Natureza (IUCN), sobretudo, porque "o período fértil das fêmeas ocorre apenas uma vez por ano, e dura entre 12 e 36 horas".