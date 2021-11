Fernando Santos anuncia convocados da seleção para jogos com a Irlanda e Sérvia

Selecionador nacional revelou os convocados para os derradeiros e decisivos encontros de qualificação para o Mundial2022.

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou esta quinta-feira a convocatória para os derradeiros e decisivos encontros de qualificação para o Mundial2022, com República da Irlanda e Sérvia.



Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um do que a Sérvia.



A seleção nacional joga com a Irlanda no próximo dia 11 e com a Sérvia, no Estádio da Luz, no dia 14 de novembro. Fernando Santos mostrou-se "profundamente convicto" que Portugal irá vencer as duas partidas decisivas.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento.

Veja a lista dos convocados:



Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício, Diogo Dalot, João Cancelo, Nélson Semedo, Danilo Pereira,José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, Renato Sanches, Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Rafael Leão e Rafa Silva.