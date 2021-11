Governo aprova apoio aos transportes públicos rodoviários para combater subida de preço dos combustíveis

Valor é pago antecipadamente e de uma vez apenas até ao final de 2021.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a criação de um apoio extraordinário ao setor dos transportes públicos rodoviários de passageiros.

A medida visa "a mitigação dos efeitos do aumento conjuntural dos preços do combustível".

O apoio abrange veículos como táxis e autocarros e o valor é pago antecipadamente e de uma vez apenas até ao final de 2021.

Este é um apoio que corresponde a um valor de 10 cêntimos por litro. Cada táxi será suporta em 190 euros, assumindo consumos de 380 litros por mês cada autocarro em 1050 euros, assumindo consumos de 2100 litros de combustível por mês.

"Para concorrerem ao apoio, os operadores dos veículos devem, até 30 de novembro de 2021, preencher o formulário disponibilizado no site do Fundo Ambiental, submetendo a documentação necessária à operacionalização do apoio", pode ler-se em comunicado.