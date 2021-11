Incêndio destrói Moinho do Cerro de Malpique em Albufeira

Polícia está a investigar as causas do incêndio.

Um incêndio destruiu o Moinho do Cerro de Malpique, histórico da cidade de Albufeira, esta madrugada de quinta-feira.



A autarquia investiu cerca de 144 mil euros na reconstrução do moinho, que seria reaberto ao público para visitas brevemente.



O alerta para o incêndio foi dado pelas 5h30 e apesar das chamas terem sido rapidamente extintas pelos bombeiros, não foi possível evitar a destruição.



A Polícia está no local a fazer diligências para averiguar se houve mão criminosa. A proteção civil colocou fitas para restringir a área.