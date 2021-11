Nove mortos e 1289 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Já foram revelados os dados da Covid-19 desta sexta-feira.

Foram registados em Portugal mais nove mortes e 1289 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de internados em enfermaria é de 345, menos 12 pessoas nas últimas 24 horas. O número de doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos é 66, com menos sete pessoas do que esta quinta-feira.





Há mais 893 pessoas recuperadas da doença comparativamente ao dia de ontem. Já o número de casos ativos aumentou para 32 867, mais 387 do que na quinta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde se verifica o maior aumento de casos, mais 461 do que ontem. Já em no Norte registam-se mais 369 doentes, no Centro mais 301, no Alentejo 23 e no Algarve mais 88.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18 193 pessoas e foram registados 1 095 337 casos de infeção.



A incidência nacional da doença por 100 mil habitantes subiu para 106,1 e o R(t) é de 1,04.