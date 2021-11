Rui Costa exige união à equipa para ciclo decisivo no Benfica

Presidente quer reação imediata da equipa para acabar com uma fase de maus resultados.

O Benfica atravessa um momento delicado em termos de resultados e de contestação interna, mas Rui Costa exige uma rápida reação e apelou à união do grupo de trabalho para enfrentar o ciclo de jogos que se aproxima, a começar já amanhã, em casa, com o Sp. Braga, apurou o CM.









O presidente das águias pediu foco total para os duelos que aí vêm e fez passar a mensagem que a equipa está em todas as frentes e que uma série positiva de vitórias fará aumentar os índices de confiança da equipa para o que aí vem.

É que depois do Sp. Braga para o campeonato, e após a paragem para as seleções, o Benfica joga a presença na Taça de Portugal com o Paços de Ferreira, vai a Barcelona para decidir a permanência na Liga dos Campeões, antes de se deslocar ao terreno da Belenenses SAD. Segue-se uma semana para preparar o duelo com o Sporting, atual campeão nacional. Depois, será tempo da decisão final na Champions, na Luz com o Dínamo Kiev. Um mês que pode ser decisivo para o clube e para a continuidade de Jorge Jesus à frente do comando técnico das águias.





As recentes turbulências com jogadores e a forma como estes reagiram às broncas de Jesus acabaram por ser desvalorizadas por Rui Costa, já que este conhece como ninguém a maneira de trabalhar de Jesus e entende que estas situações acabam por ser normais no calor do jogo em que todos os intervenientes querem ganhar.





Também os jogadores admitem que podiam ter rendido mais, nomeadamente no empate com o Estoril, que impediu as águias de continuarem na liderança do campeonato. O Benfica só por uma vez (com o Vizela, 1-0) venceu nos últimos cinco jogos, período em que soma duas derrotas (goleadas com o Bayern por 0-4 e 2-5) e dois empates (Estoril 1-1; e V. Guimarães 3-3).



PORMENORES

Derrota na Luz

Em 2020/21, o Benfica foi surpreendido em casa, para a Liga, pelo Sp. Braga: os minhotos chegaram ao 3-0, permitiram a reação encarnada (bis de Seferovic), mas venceram por 3-2.



Yaremchuk e os golos

O ucraniano Roman Yaremchuk atravessa uma seca de golos e já leva oito jogos consecutivos sem marcar. O avançado, que custou 17 milhões euros, contabiliza até ao momento quatro golos.



Seferovic regressa

O suíço Haris Seferovic deve voltar às opções de Jorge Jesus para o duelo em casa com o Sp. Braga. O avançado não joga, por lesão, desde 29 de agosto.



Jorge Jesus aposta no onze mais utilizado

Jorge Jesus vai apostar no onze mais utilizado da temporada diante do Sp. Braga. Otamendi, Weigl e Rafa não foram opção na equipa titular com o Bayern (apenas Rafa entrou nos minutos finais) mas regressam para um jogo muito importante nas contas encarnadas na Liga. Depois da perda da liderança no Estoril, Jorge Jesus não quer ver os rivais fugirem ainda mais no topo da classificação. Darwin Núñez, que começou no banco em Munique, vai formar com Rafa e Yaremchuk o trio de ataque frente aos minhotos. Também Diogo Gonçalves deve substituir Gilberto no lado direito da defesa.