Bolsonaro sobre morte de cantora Marília Mendonça: "Deus que conforte a ela e aos familiares"

Presidente brasileiro voltou a falar sobre a tragédia que resultou na morte da cantora e outras quatro pessoas que seguiam na aeronave.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, publicou este sábado um vídeo nas redes sociais onde sublinha que a morte da cantora Marília Mendonça provoca um "sentimento de profundo vazio" Jair Bolsonaro pede a "Deus que conforte a ela e aos familiares" das outras quatro vítimas que seguiam na aeronave.O velório da artista decorre este sábado e é aberto ao público. Milhares de fãs já estão no local para prestar uma última homenagem à cantora.

Marília Dias Mendonça nasceu no Estado de Goiás em julho de 1995. O seu primeiro EP foi lançado em 2014, com músicas como "Alô Porteiro" e "Sentimento Louco".

Mas a projeção nacional foi alcançada mais tarde, em 2016, com o seu álbum de estreia, "Marília Mendonça", que conta com músicas de sucesso como "Infiel", "Folgado", "Saudade do Meu Ex" e "Eu sei de Cor" e, a partir daí, o sucesso só aumentou.

Apelidada de "rainha da sofrência", devido às letras emotivas das suas músicas, Marília continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos simultâneos no seu canal do YouTube na sua primeira 'live'.

Recentemente, Marília juntou-se às suas amigas da dupla sertaneja Maiara e Maraísa e lançaram o projeto "Patroas" que traz letras de poder feminino e de exaltação da voz das mulheres no sertanejo.

Marília Mendonça deixa um filho que completa dois anos de idade em dezembro.