Ativista dos direitos das mulheres morta a tiro no Afeganistão

Frozan Safi era uma defensora dos direitos das mulheres e professora de economia.





Mazar-i-Sharif, relata o The Guardian. Segundo a irmã, "havia ferimentos de bala" por todo o corpo e o anel de noivado foi retirado, tal como a bolsa que trazia.

No final de outubro, Frozan tinha recebido uma chamada anónima em que lhe era pedido que reunisse as provas do trabalho que vinha a desenvolver como ativista e que se refugiasse num abrigo seguro. A mulher afegã acreditava que o processo de pedido de asilo na Alemanha estava em andamento e saiu de casa com alguns documentos, entre os quais um diploma da universidade, antes de desaparecer.Zahra, outra jovem afegã, revelou que esteve com Frozan numa manifestação recentemente, violando as leis impostas pelo regime talibã. "O meu WhatsApp foi 'hackeado'. Não me atrevia a entrar nas redes sociais agora", contou.Desde agosto, as mulheres afegãs têm protestado pelos direitos que lhes foram retirados desde a ascensão dos talibãs ao poder no país, como a possibilidade de integrar o ensino secundário ou praticar desporto. Frozan Safi foi a primeira ativista dos direitos das mulheres a morrer em quase três meses de governação talibã.